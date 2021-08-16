Afet fırsatçılarına geçit yok

Orman yangınlarının ardından hortum, yangın söndürme tüpü ve eldiven; yoğun yağışların ardından branda; depremden sonra ise battaniye gibi ürünlerde fırsatçılık yaşanıyor.

Bu ürünlerde fahiş fiyat artışları herkesi zora sokuyor. PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu "Toplumumuzun hassasiyetlerini hiçe sayan ve yardımlaşma kültürünü zedeleyen fırsatçılara asla taviz vermeyeceğiz. Son yangınlarda bir defa daha görüldü. Ticaret Bakanlığının inceleme başlattığı fırsatçılık olayları yaşandı. Bu noktada yapacağımız çalışma ile afet ürünlerinde regülasyonu sağlayacağız.

Hortum, yangın söndürme tüpü, eldiven, branda, battaniye, mont gibi afet zamanlarında ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik platformumuzda yakın takip başlatacağız. Hiçbir üründe ani fiyat artışına müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Bir satıcının afet zamanında bu tarz bir üründe ani fiyat artışına gitmesi halinde gerekli birimlere bildirim yapacaklarını vurgulayan Çevikoğlu "Bu satıcıyı kara listeye de alacağız. Oluşturacağımız sistemle günlük ve saatlik fahiş yükselişleri kontrol altına almış olacağız. Satıcılar, eğer ülkede yaşanan bir olayı suistimal ederse, sistem alarm verecek. Biz de gerekli müdahaleleri yapacağız" diye konuştu.

C. Fırat Aydoğmuş