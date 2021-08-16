Kabinede gündem Afganistan

Toplantıda, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'da devam eden arama çalışmalarıyla ilgili son durum değerlendirilecek. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapılan çalışmaları kabine üyelerine anlatacak.

AFGANİSTAN MASADA

Kabine toplantısının en önemli konu başlıklardan biri Afganistan olacak. Afganistan'da Taliban güçlerinin başkent Kabil'e girişi, Türkiye'nin ABD çekildikten sonraki orada üstleneceği görev ve Afgan mülteciler meselesi toplantıda değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.

KOCA, AŞILAMAYI ANLATACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da koronavirüsle mücadelede gelinen son durum ve aşılama çalışmaları hakkında il bazlı sunum yapması bekleniyor. Aşı olmayanlarla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda bu kişilere kısıtlama getirilip getirilmemesi de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Zorlamadan yana değilim. Burada Bilim Kurulu herhalde bunlarla ilgili onlar da bir çalışma yapacaktır. Gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bunu yaparsak inanıyorum ki neticesi de hayır olacaktır" demişti. Bakan Koca'nın ayrıca, TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen noktayı da toplantıda paylaşacağı belirtiliyor.

OKULLAR İLE İLGİLİ SON DURUM

Toplantıya ilk kez katılacak olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eylül ayında açılması için hazırlık yapılan okulların son durumuyla ilgili sunum yapacak. Kabine toplantısından, okulların Eylül ayında yeniden açılıp açılmamasıyla ilgili bir kararın çıkması bekleniyor.

Kabinede gündeme gelecek bir diğer konu orman yangınları olacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, geçtiğimiz haftalarda yanan yerlerde, yeniden başlatılacak olan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili hazırlanan takvimi de paylaşacağı ifade ediliyor.

Ebru Karatosun