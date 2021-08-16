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Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak.
16 Ağustos 2021 07:37
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Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak

İlanın Son başvuru tarihi 13 eylül 2021

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız

Memurlar.Net
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