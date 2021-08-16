Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak.
|16 Ağustos 2021 07:37
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İlanın Son başvuru tarihi 13 eylül 2021
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ağustos (10:00) - 13 Eylül 2021 (17:00) tarihlerinde Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
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