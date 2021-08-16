Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu
|16 Ağustos 2021 08:03
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Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesi kullanıldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Öztürk'ün fotoğrafına da yer verildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit Muhammed Öztürk için taziye mesajı yayımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaşılan Orgeneral Güler'in taziye mesajında, şehit asker için Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilendi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendiğini duyurmuş, teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirmişti.
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