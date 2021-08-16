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Sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor

Sağlık, ekonomi ve sosyal haklarla ilgili tüm merak edilen detaylar SABAH'ta yer bulmaya devam ediyor. Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını sigortalı, emekli ayırımı yapmadan devlet karşılıyor. Gazilere ise fizik tedavi hizmeti sınırsız. İşte tedavide tüm ayrıntılar
16 Ağustos 2021 08:15
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Sigortalı emekli ayrımı olmaksızın devlet karşılıyor

Boyun ve bel fıtığı, kırık, ağrı problemi, romatizma, spor yaralanmaları, Parkinson, inme, kırık başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde uygulanan fizik tedavide sigorta hizmeti milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Evde sağlık hizmeti kapsamında fizik tedavi masraflarını devlet karşılıyor. Bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor. Gazilere fizik tedavi hizmeti sınırsız uygulanıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Evde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması almak mümkün müdür?

Evde sağlık hizmetleri kapsamında fizik tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. Özel hastanelerdeki evde bakım hizmetinin bedeli ise kapsamda yer almıyor.

Tekrar fizik tedavisi almak için gittiğimde 1 yıl geçmeden aynı bölgeden fizik tedavisi alınamaz denildi. Tedavi seanslarında sınır nedir?

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki bazı tanılar hariç olmak üzere her hasta için bir yıl içinde bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ücreti karşılanıyor. Aynı bölge için 30 seans olan tedavi için en fazla iki sağlık raporu düzenlenerek tedaviyi iki ayrı zamanda alma hakkı bulunuyor.

Belimden fizik tedavi aldıktan sonra bacak ve koldan hemen fizik tedavisi alabilir miyim?

Bir hasta için son bir yıl içinde en fazla bir bölge için en fazla 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ödeniyor. Bel bölgesinde fizik tedavi alma hakkı 1 yıl içerisinde 30 seans olup farklı bir bölge olma şartı ile bir bölgeden daha 30 seans fizik tedavi alınabilir.

Fizik tedavi uygulamaları için ilave ücret öder miyim?

İlave ücret SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden alınan ücrettir. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden SUT ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabiliyor.

Sigorta emeklileri ve Emekli Sandığı emeklileri için fizik tedavi hizmetleri 1 yıl içerisinde 30 seans yapılması doğru mudur?

Fizik tedavi uygulamaları emekliler de dahil olmak üzere genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olan kişilerin tamamını kapsıyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almak için tüm hastanelere başvurabilir miyim?

SGK ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme imzalanıyor. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılıyor. GSS kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/ protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına acil haller nedeni ile başvurabilir.

Kemik yoğunluğu ölçümü ve fizik tedavi hizmetleri SGK tarafından karşılanıyor mu?

Hekim tarafından uygun görülmesi halinde kemik yoğunluğunu ölçen kemik danstiometri hizmeti karşılanıyor.

Yatarak tedavilerde farklı bölgelerde aynı anda fizik tedavi alınabilir mi?

Aynı anda hem boyun hem bel bölgesini tedavisi yapılabilir mi? Yatarak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında tedaviler tüm vücut olarak karşılanıyor.

Kurum tedavi amaçlı kaplıca giderleri karşılanıyor mu?

SGK gerekli koşulların sağlanması durumunda kaplıca masraflarını karşılıyor. Bunun için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya hidroklimatoloji hekiminin yer aldığı sağlık kurullarında rapor düzenlenmesi gerekiyor.

Günlük fizik tedavi süresinde 5 gününde tedavisi kesildiğinde geri kalan süreyi devam ettirebilir miyim?

Sağlık raporundaki fizik tedaviye başlanıldıktan sonra 5 iş gününden fazla ara verilmesi halinde ara verildikten sonra yeni bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor.

Felç geçirmiş hastalar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını nasıl alabilirler?

Sağlık raporu ile bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi uygulamaları karşılanıyor. Her yıl için SUT'da belirtilen sağlık raporuna istinaden 0-30 ve 31-60 seans sözleşmeli hastanelerde karşılanıyor.

Serebral Palsili hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları nasıl karşılanır?

Serebral palsi tanısında SUT'ta belirtilen raporlar ile her yıl için en fazla 90 seans tedavi uygulamaları sözleşmeli özel ve resmi sağlık hizmeti sunucularında karşılanıyor.

HAZAL ATEŞ

Sabah
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