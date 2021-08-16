Mesleki eğitimde kalfalık ücretini devlet karşılayacak



İşverene, iş arayana, işe yeni girene destekler kesintisiz devam ediyor. İlave istihdamda 12 ay boyuncu sigorta primi ve vergileri devlet karşılıyor. Toplamda 1341 lira sigorta prim desteği damga ve gelir vergisiyle beraber destek tutarı 1556 liraya ulaşıyor.

İmalat ve bilişim sektörlerinde asgari ücretin brütüne kadar karşılanıyor. Bu da 3 bin 577 lira ve vergiyle birlikte 3700 liraya çıkıyor. Normalde 12 ay olan destek kadınlar, 18-25 yaş arası gençler, engelliler için 18 ay uygulanıyor.

GENÇ İSTİHDAM ULUSAL STRETEJİSİ TAMAM

İlave istihdam oluşturan firmalar düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşuyor. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi Eylül sonu itibariyle yaşama geçirilecek.

Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme de aynı tarihte uygulamaya girecek.

Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destleri de yılsonu itibariyle devreye alınıyor.

KGF DE İSTİHDAMI DESTEKLEYECEK

Kredi Garanti Fonu da, katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli seçmeli kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandıracak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanakları oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri de yılsonunda devreye alınıyor.

Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek. İlave istihdama prim ve vergi desteği de gelecek yılın sonuna kadar sürecek.

HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.

Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna kadar sürecek.

İŞBAŞI VE MESLEKİ EĞİTİM SAYISI ARTIYOR

İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, salgın dönemi boyunca kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği kapsamında 57 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

İŞKUR'un işe yerleştirme hizmeti sunmaya, kurs ve programları uygulamaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Temmuz sonu itibarıyla 277 bin vatandaşımızı iş başı eğitim programı meslek eğitim kurslarından faydalandırdık.

Bu sayılarımız daha da artacak" dedi. Salgın dönemini alarak ücretsiz izne ayrılan işçilere 30 Haziran'a kadar nakdi ücret desteği verdiklerini anımsatan Aktürk, "Bu çerçevede 3 milyon kişiye 14 milyar destek sağladık.



İşsizlik sigortası uygulamamız devam etti. Yani işini kaybeden vatandaşlarımıza bu dönemde destek olmaya devam ettik. 1.2 milyon kişiye 6.5 milyar lirayı aşkın destek sağlamış olduk.

Yani kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneğinin toplamı 57 milyar lirayı aşkın destekle vatandaşımızın, çalışanımızın, işverenimizin yanında olduk" değerlendirmesini yaptı.

Hazal Ateş