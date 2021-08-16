Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp evde kaza geçirdiğini belirterek "Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.
|16 Ağustos 2021 08:55
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Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Demirer ayak bileğinden operasyon geçirdi. Twitter hesabından hastane odasından fotoğraf paylaşan Ata Demirer film çekimlerinin de ertelendiğini duyurdu.
Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:
Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız "Bursa Bülbülü" filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere...
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