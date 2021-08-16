https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp evde kaza geçirdiğini belirterek "Ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Sonbaharda çekmeyi planladığımız 'Bursa Bülbülü' filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.
16 Ağustos 2021 08:55
+Aa- Yazdır
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Ata Demirer kendi evinde kaza geçirdi. Ayak bileğinden rahatsızlanan Demirer hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonrası Demirer ayak bileğinden operasyon geçirdi. Twitter hesabından hastane odasından fotoğraf paylaşan Ata Demirer film çekimlerinin de ertelendiğini duyurdu.

Ünlü komedyen hastaneden fotoğraf paylaşarak şu notu düştü:

Sevgili dostlar , talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti iyiyim Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız "Bursa Bülbülü" filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cimilli İbo hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 10:22		 RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
16 Ağustos 2021 09:28
Kim Milyoner Olmak İster'de zorlayan soru!
15 Ağustos 2021 17:35		 Demet Akalın, yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu
15 Ağustos 2021 13:16
TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik edecek
12 Ağustos 2021 17:13		 Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
11 Ağustos 2021 10:10
Ece Üner'den tepkilere neden olan program tanıtımına ilişkin açıklama
11 Ağustos 2021 08:40		 Usta oyuncu Sabina Toziya hayatını kaybetti
11 Ağustos 2021 07:55
Ece Üner'in program tanıtımına tepki yağıyor!
10 Ağustos 2021 11:34		 Haluk Levent: Ölmedim, yemin edebilirim
09 Ağustos 2021 16:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti10:22 - Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı10:22 - Cimilli İbo hayatını kaybetti10:21 - Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı10:18 - Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması10:17 - Akademisyenlerin kurum bütçesinden yabancı dil kursuna gönderilebilmesiyle ilgili yeni karar!
10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi09:58 - Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi09:55 - '18 yaş altının BES'e ilgi arttı'09:53 - Arazi mafyası yatırımcıyı dolandırmış09:52 - Çamur'un imdadına profesör yetişti
09:50 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 17 şüpheliden 2'si tutuklandı09:35 - Türkçe, Somali'de 2. resmi dil olabilir09:34 - THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti09:33 - Dolar güne düşüşle başladı09:31 - Asansörde kızına attığı tokat aynayı çatlattı
09:28 - RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Belediyenin yaptığı uyanıklıklar Sayıştay raporunda!
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşırı duygusallık hali 1
bal böceği burcu 1
kalbe söz geçirmek 2
kar havası 1
mr bean 2
aşure 3
bugün de ağlamaya doyduk çok şükür 1
ilyas ilbey 3
mola vermek 3
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam