https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kafa karıştıran bilirkişi raporu: 4 yıl önce ölüm var, 5 yıl + 146 gün sonra düğün var

Babasını çalıştığı inşaatta yüksekten düşmesi sonucu kaybeden Canan Balicak başlattığı hukuk mücadelesinde can yakan kararlar, tespitler gördü. Onlardan ilki, inşaat firması yetkililerinin kusurlu olmalarına rağmen para cezasına çarptırılmasıydı. İkincisi ise; bilirkişi tarafından 47 yaşındaki annesinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki Canan Balicak'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirlemesi oldu. Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı
16 Ağustos 2021 08:50
+Aa- Yazdır
Kafa karıştıran bilirkişi raporu: 4 yıl önce ölüm var, 5 yıl + 146 gün sonra düğün var

Bilirkişi, genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağı öngörerek tazminat miktarı hesapladı. "Hayatım boyunca evlenmeyebilirim. Bir kız çocuğu evlense de evlenmese de babasının sevgisine muhtaç" diyen genç kız, annesinin ölüp, kendisinin evlenip, kardeşinin çalışma ihtimaline göre hazırlanan yeni rapora tepki gösterdi.

Canan Balicak(24), kaybettiği babasının yasını dahi tutamadan adalet arayışına girmek zorunda kalan bir evlat. Halit Balicak(49) 4 yıl önce İstanbul Ümraniye'de çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi evine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan 2 çocuk babası Balicak'ın ölümünde ilk yardımcı bulundurmayan işverene, gerekli tedbirleri almayan ortağına ve işçi eğitimlerini takip etmeyen şantiye sorumlusuna, kısacası ihmali olanlara ceza verdi. Ama adalet arayışı tam da bu noktada başladı. Çünkü mahkeme bir cana 21 bin'er lira bedel biçti. Sanıklara "taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılandıkları davada adli para cezası verdi. Dosya itirazla İstinaf Mahkemesi'ne gitti.

"25'İNDE EVLENİR" TESPİTİ

Babasını kaybedişinde hüznü isyanına karışan Canan Balicak ceza davasının ardından tazminat davasında mücadele etmeye başladı. Öyle ki annesi Rukiye Balicak(47) destekten yoksun kaldıklarını belirterek kendisi için 1 milyon 110 bin, çocukları Canan ve Kadir Can Balicak(20) ise kişi başı 1 milyon 70 bin lira tazminat talep etti. Ancak bu kez de tazminat miktarı için hesaplama yapan bilirkişi skandala imza attı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre evlenme başlangıç yaşının İstanbul için kadınlarda 25 yaş olduğu belirtilen raporda, "Buna göre Halit Balicak'ın kızı Canan'ın muhtemel evlenme yaşı olan 25 yaşına kadar 3 yıl destekten yoksun kaldığı kabul edilmiştir" denildi. Evlenebileceği belirtilerek destek zararının 14 bin TL olduğu hesaplandı.

Eşi vefat eden Rukiye Balicak'ın yeniden evlenme ihtimalini de söz konusu yapan bilirkişi, bunun oranının da yüzde 2 olduğunu belirledi ve destekten yoksun kalma zararının 154 bin olduğunu kaydetti. Kadir Can Balicak'ın ise 42 bin lira alması gerektiğini hesapladı. Raporda inşaat firmasının toplamda 210 bin lira tazminat ödemesi gerektiği aktarıldı.

ÖLÜMLÜ, DÜĞÜNLÜ PARA HESABI

Balicak ailesi can yakan tespitlerin ardından rapora itiraz etti. Ek bilirkişi raporu hazırlandı. Yine benzer tespitler yapıldı. Bilirkişi bu kez de TÜİK verilerine göre 2020 yılında İstanbul'da kadınların ortalama evlenme yaşının 26 yaş+146 gün olduğunu kaydetti. Babası hayatını kaybettiğinde 21 yaşında olan Canan Balicak'ın muhtemel evlenme yaşına göre 5 yıl+146 gün destekten yoksun kalacağını belirterek asgari ücret üzerinden alacağı tazminatın bin 820 olduğunu kaydetti. Eşi Rukiye Balicak'ın 23 yıl yaşama ihtimali göz önüne alınarak ve 'evlenme şansı indirimi'yle 152 bin 365, oğlu Kadir Can Balicak'ın ise 6 yıl sonra işe başlama ihtimali dikkate alındığında 30 bin 462 lira tazminat alacağını belirledi.

"BABAMA MUHTACIM"

Raporun ardından SABAH'a konuşan acılı evlat Canan Balicak, çaresizlikten gelen ikinci raporu kabul ettiğini söyleyerek, "Babama bir baret bile vermemişler. Artık benim savaşacak gücüm kalmadı. Maddi manevi tükendim. Bu çıkan tazminat tutarı ile bu devirde bir ev bile alınmıyor. Hayatım boyunca evlenmeyebilirim. Bir kız çocuğu evlense de evlenmese de babasının sevgisine muhtaç" dedi.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Arazi mafyası yatırımcıyı dolandırmış
16 Ağustos 2021 09:53		 Asansörde kızına attığı tokat aynayı çatlattı
16 Ağustos 2021 09:31
Tren aracı 300 metre sürükledi: 2 ölü
16 Ağustos 2021 08:52		 12 mahkum hastanelik oldu
16 Ağustos 2021 08:34
Yanlış anestezi ilacı yüzünü felç etti
16 Ağustos 2021 08:31		 Alanya'da gezi tekneleri yandı
16 Ağustos 2021 07:49
Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti
15 Ağustos 2021 22:17		 Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
15 Ağustos 2021 21:21
Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı
15 Ağustos 2021 19:45		 Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 15 kişi yaralandı
15 Ağustos 2021 16:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti10:22 - Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı10:22 - Cimilli İbo hayatını kaybetti10:21 - Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı10:18 - Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması10:17 - Akademisyenlerin kurum bütçesinden yabancı dil kursuna gönderilebilmesiyle ilgili yeni karar!
10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi09:58 - Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi09:55 - '18 yaş altının BES'e ilgi arttı'09:53 - Arazi mafyası yatırımcıyı dolandırmış09:52 - Çamur'un imdadına profesör yetişti
09:50 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 17 şüpheliden 2'si tutuklandı09:35 - Türkçe, Somali'de 2. resmi dil olabilir09:34 - THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti09:33 - Dolar güne düşüşle başladı09:31 - Asansörde kızına attığı tokat aynayı çatlattı
09:28 - RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Belediyenin yaptığı uyanıklıklar Sayıştay raporunda!
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adana kebap 1
aşure 3
kalbe söz geçirmek 2
hayatın 3 altın kuralı 4
canına kıymak 3
çanak anten 1
çıtkırıldım 2
mr bean 2
tahta kaşık 2
kar havası 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam