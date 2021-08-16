Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Bol'un kalp krizi geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|16 Ağustos 2021 09:00
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Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı, ilk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.
tv100'ün haberine göre, programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol'un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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