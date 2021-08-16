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Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor

Hükümet ile memurların zam pazarlığında son haftaya giriliyor. Hükümetin verdiği teklifi reddeden memurların verdiği süre bugün biterken toplu sözleşme metni, eylül ayına kadar netleştirilmiş olacak. Hükümet 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Memur-Sen ise gelişmeler üzerine eylem kararı aldığını açıkladı.
16 Ağustos 2021 09:00
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Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor

Zam pazarlığında son hafta! Memurların verdiği süre bugün bitiyor
Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında hükümetin yaptığı ilk teklifi reddeden memur sendikalarının, yeni teklif için hükümete verdiği süre bugün bitiyor. Hükümet yaptığı teklifte 2022 için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmiş, 3600 ek gösterge konusunun da önümüzdeki 2 yılda çözüleceği sözünü vermişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE TALEPLER ARASINDA

Bu yıl, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak bir teklif metniyle toplu sözleşme masasına oturdu. İki konfederasyonun ortak teklifinde taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı bulunuyor. Vergi diliminde düzenleme, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması da talepler arasında bulunuyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Memur-Sen'in cuma günü kitlesel olarak yaptığı basın açıklamalarında da bu talepler anımsatılırken, "Toplu sözleşme bir oldu-bittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak, 5. dönem toplu sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa imkan tanıyacak şekilde pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.


22 AĞUSTOS'A KADAR NETLEŞMESİ GEREKİYOR

Toplu sözleşme takvimine göre, 10 Ağustos'a kadar komisyonlar çalışmalarını yürütürken, 11 Ağustos'ta taraflar pazarlık masasına oturdu ve 12 Ağustos'ta hükümetin teklifi açıklandı. Bundan sonraki süreçte ise, 22 Ağustos'a kadar uzlaşı sağlanması gerekiyor. Uzlaşı olmaması durumunda ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor ve 31 Ağustos'a kadar çalışmalarını tamamlayıp, kararını açıklıyor. Kurulun aldığı karar kesinlik taşıyor. Böylelikle toplu sözleşme metni, uzlaşma olsun veya olmasın eylül ayına kadar netleştirilmiş oluyor.

EMEKLİLER: ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKILSIN

Toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, memur emeklileri de taleplerini açıkladı. Türk Emekli-Sen ve Birleşik Emekliler Derneği Genel Başkanı Osman Özdemir, memur emeklilerine verilen zamlara itiraz ederek, şunları söyledi: "2021 yılı Temmuz ayı enflasyonu 1.80 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Daha ilk ayda ikinci dönem için verilen yüzde 3'lük zammın 1.80'i eridi gitti. Daha 5 ay var, kalan yüzde 1.20 de Ağustos ayında biter, ondan sonra 4 ay ne yapacağız... Her ay bu farklar devamlı üst üste gelerek, küçük küçük maaşımızı eritecek. Defalarca ifade ettiğimiz gibi enflasyon farkı aslında sıfır zam demektir. Emeklilere enflasyon kadar zam yapıldığında alım güçleri artmıyor. Biz gelirimizin gerçek anlamda yükselmesi için gerçekleşen enflasyonun üzerinde bir zam verilmesini istiyoruz."

MEMUR-SEN EYLEM KARARI ALDI

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin hükümetin teklifini açıklarken, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz" dedi. Bilgin ayrıca sözleşmeli personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması için memnuniyet üretecek adımlar atılacağını ifade etti. Bu iki başlığa memur sendikaları da olumlu yaklaşırken, atılacak adımların netleştirilmesi talep ediliyor.

Memur-Sen'in gelişmeler üzerine yaptığı il temsilcileri toplantısından da eylem kararı çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Kamu İşvereninin tekliflerimize olumlu bakış üretmesine ve imzaya davet içeren teklifler getirmesine katkı sunmak, için demokratik hakkımızı kullanmak amacıyla 19. 08. 2021 Perşembe günü saat: 18.00'de Ankara'da eylem yapılması, süreç içerisinde atılacak olumlu adımlara göre de yeniden değerlendirme yapma kararı alınmıştır" denildi.
Hürriyet
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