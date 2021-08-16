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Sel felaketinde can kaybı 70'e yükseldi

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
16 Ağustos 2021 09:03
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- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.

Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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