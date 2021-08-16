Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
İstanbul'da seyir halindeki bir İETT aracında arıza meydana geldi. D-100 Karayolu'nun ortasında tahliye edilen yolcular, ulaşımın aksamaması için otobüsü itmek zorunda kaldı.
|16 Ağustos 2021 09:07
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İstanbul'da Küçükçekmece yönüne giden bir otobüsün ikaz göstergeleri yanıp sönmeye başladı. Arızalanan araç, D-100 Karayolu'nda yoğun seyretmekte olan akşam trafiğinin ortasında kaldı.
Yolculardan otobüsü boşaltmaları istendi. Şoför,, aracı hareket ettirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sürücünün imdadına vatandaşlar yetişti. Tonlarca ağırlıktaki otobüs, yolcular tarafından bir süre itildi. Aracın güvenli bir bölgeye alınmasının ardından ulaşım normale döndü.
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