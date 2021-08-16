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Barajın düşürülmesiyle ilgili bilinen 5 yanlış

Üniversiteye girişte tercih yapmak için gerekli olan barajı geçemeyen adaylar için baraj düşürüldü. Ancak adayların kafaları hala karışık durumda. İşte barajın düşürülmesiyle ilgili bilinen yanlışlar
16 Ağustos 2021 09:10
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Barajın düşürülmesiyle ilgili bilinen 5 yanlış

Milliyet'ten Aysel BOZAN YILMA'nın haberine göre: - Açıklama 10 Ağustos'ta yapıldı ve ancak adayların kafaları hala karışık. Kimi puanlarının hemen hesaplanacağını zannediyor, kimi merkezi yerleştirme sonrası programlarda taban puan oluşacağından habersiz. Bu konuda yanlış bilinenleri 5 maddede topladık:

1 Hemen düşürülecek: Hayır, baraj puanları hemen düşürülmeyecek. 20 Ağustos'a kadar merkezi yerleştirme ve ilk ek yerleştirmede barajlar kalacak. ÖSYM, bu ikinci ek yerleştirme dönemi açacak ve baraj altında kalanların puanları, ikinci ek yerleştirme öncesi hesaplanacak ve duyurulacak. Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda, boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar belirlenecek. Düşürülen baraj puanlarıyla tercihler de o zaman yapılabilecek. Merkezi ve ilk ek yerleştirmede Temel Yeterlilik Testi'nde 150 ve üzeri puan alanlar Tablo 3'teki iki yıllık ön lisans programları ile özel yetenek programlarını; Alan Yeterlilik Testleri ile Yabancı Dil Testi'nde ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan alanlar ise Tablo 4'teki 4 yıllık ve üzeri lisans programlarını tercih edebilecekler. 2. ek yerleştirmede baraj, TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

2 Taban puan olmayacak: Yanlış. Merkezi yerleştirme sonucunda programların taban puanı oluşacak ve ek yerleştirmede adaylar, kendi puanları bu taban puanlara eşit veya üzerindeyse tercih yapabilecekler. Ek yerleştirme sonrası da bir taban puan oluşacak. Sadece dolmayan programların taban puanı olmayacak. 2. ek yerleştirmede adaylar, taban puanı oluşmayan programları seçebilecek.

3 Sadece barajı aşamayanlar tercih edecek: Net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü ÖSYM henüz ikinci ek yerleştirme şartlarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak merkezi yerleştirmede barajı aşanlar ikinci ek yerleştirmede yararlanamayacak demek de şu an için yanlış.

4 Başarı sırası barajı kalkacak: Düşürülen baraj, tercih yapabilmek için gerekli olan TYT'deki 150 ile AYT ve YDT'deki 180 barajlarını kapsıyor. Programlar için uygulanan başarı sırası barajları düşmedi. Örneğin tıp programları için 50 bin, hukuk için 125 bin olan başarı sırası barajları duruyor.

5 Özel yetenek sınavlarına katılabilinecek: Özel yetenek sınavıyla alan programlar için TYT'de 150 barajını aşmak gerekiyor. Barajı aşan adaylar başvurulara başladı, çoğu ağustos sonuna kadar da başvuruları tamamlayacak ve sınavlarını gerçekleştirecek. Baraj altında kalan adayların puanları ikinci ek yerleştirme öncesi açıklanacağı için bu adaylar mevcut durumda barajı aşamadığından özel yetenek sınavlarına başvuramayacaklar.
Milliyet
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