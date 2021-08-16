Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.

Bu hizmet sınıfında görev yapan personele yapılan ödemeler arasında makam ve temsil/görev tazminatı gibi ödemeler söz konusu olmadığından, bu hizmet sınıfındaki personelin emekli aylık ve ikramiyesi üzerindeki enbelirleyici unsur ek göstergedir.

30, 28 ve 25 yıllık hizmet süreleri bulunan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler personelinden bazılarının, 2021 yılı Temmuz ayından itibaren alabilecekleri emekli aylık ve ikramiyesi miktarlarına aşağıda yer verilmiştir.

Hizmet Sürelerine Göre Sağlık Personelinin Emekli Aylık ve İkramiyeleri Tablosu

NOT: 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara; 17.000 *0,179797 = 3.056,54TL,

Uzman olmayanlardan tabip ve diş tabiplerine ise; 13.000 *0,179797 = 2.337,36 TL,

tutarında her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacaktır.