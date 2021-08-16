Erdoğan talimatı verdi! AK Parti sosyal medya için harekete geçti
|16 Ağustos 2021 09:12
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Milliyet'ten Önder YILMAZ'ın haberine göre: Almanya, ABD, Avusturya, Fransa, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler örneklerini araştıran TBMM, dünyada da; yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri, hakaret, seçim süreçlerinin güvenliğinin sağlanması, farklı ekonomik ve siyasal kaygılarla hazırlanan paylaşımların yayılmasına imkan sunması nedeniyle sosyal ağların sorun alanı olduğu görüşünün ağırlık kazandığı tespitini yaptı. Raporda sosyal ağlara has ihdas edilmiş yasal düzenlemelerin dünyada da yaygınlaştığı kaydedildi.
TBMM Araştırma Hizmetleri Merkezi Başkanlığı, "Seçili Örneklerde Sosyal Medya Şirketlerinin Yasal Yükümlülükleri" başlıklı 12 Ağustos 2021 tarihli araştırmasında, internet ve sosyal medyanın dünya çapında giderek artan etkinliğiyle birlikte bu platformlarda paylaşılan içeriklerin hukuki statüsüne yönelik tartışmalar yaşandığı, bu amaçla ülke parlamentolarında yasal önlemler geliştirilmekte olduğu kaydedildi. Raporda, "Sosyal ağların dezenformasyon, nefret söylemi, terör içerikleri, hakaret veya farklı ekonomik ve siyasal kaygılarla hazırlanan paylaşımların yayılmasına da imkan sunması, bu ağların bir sorun alanı olarak düşünülmesine yol açmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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