FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 17 şüpheliden 2'si tutuklandı
|16 Ağustos 2021 09:50
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ve 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan, aralarında muvazzaf subayların da olduğu 17 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan, daha önce meslekten ihraç edilen binbaşı S.Ü. ile muvazzaf uzman çavuşlardan K.Y. tutuklandı.
Şüphelilerden M.D. ev hapsiyle, 14 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, ankesörlü hatlardan arandığı belirtilen muvazzaf bir yarbay, bir yüzbaşı, bir teğmenin yanı sıra biri emekli 6 astsubay, biri açığa alınmış biri de emekli 4 uzman çavuş, daha önce meslekten ihraç edilen bir binbaşı ve askeri okulla ilişiği kesilen 3 öğrenci olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüpheliler, Mersin'in yanı sıra Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.
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