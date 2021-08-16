Çamur'un imdadına profesör yetişti



Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Çamur, Ankara Çankaya'da Tunus Caddesi'nde yaşayan bir sokak köpeği. 14 yaşındaki Çamur'a caddedeki esnaf bakıyor. İşletmeciler kadar Çamur da pandemi mağduriyetini yaşayanlardan. COVID-19 nedeniyle mekanların kapalı olması Çamur'a zor anlar yaşattı. Kendisine üzülen bir vatandaş, üç ay süresince onu evine götürdü. Vatandaşın, Çamur'u kısırlaştırmasıyla birlikte işler kötü gitmeye başladı. Operasyonla hormon dengesi değişen Çamur, aşırı kilo alarak tanınmaz hale geldi ve yürümekte, nefes almakta sıkıntı yaşadı. Bu esnada imdadına Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Durukan (43) yetişti. Durukan sokak dostunun şişmanlaması, yürüyememesi ve nefes nefese kalması üzerine, 'kalp yetmezliği' tanısını koyarak tedavisine başladı. Durukan, Çamur için önce idrar söktürücü ilaçları verdi. İlaç kullanımının ardından efor kapasitesinde gözle görülür bir artış oldu. Yürüyebilmeye ve kısa mesafe koşmaya başlayan Çamur, halen Durukan'ın gözetimi altında.

'KALPLERİ BİZİMKİNE BENZER'

Hayvansever Kalp ve Damar Cerrahı Durukan, Çamur'a yardım eli uzatmasıyla ilgili şunları aktardı: "Köpeklerin kalpleri ve hastalıkları insanlarınki ile benzerlik gösteriyor. Köpekler kalp cerrahisi için çok önemli. Geçmiş yıllarda hayvan ameliyatı çok yapılıyordu. 80'lerin ortasından sonra hayvan hakları savunucularının tepkileri nedeniyle bundan vazgeçildi. Artık domuz tercih ediliyor. Bu yüzden köpeklerin kalp hastalıkları konusunda fikrimiz var. Çamur için önce idrar söktürücü ilaçları başladık, sonrasında efor kapasitesinde artış oldu. Bir haftada toparladı. Merdiveninden inebiliyor, kulübesine gidebiliyor. Duruma göre başka ilaçlara da yöneleceğim."