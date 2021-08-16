Arazi mafyası yatırımcıyı dolandırmış

Hürriyet'in haberine göre: Türkiye'de, mermer, inşaat ve gıda sektörlerinde yatırımları bulunan iş insanı Dargham, bir süre önce Mersin Tarsus'ta turizm yatırımı için kolları sıvadı. Dargham, Lübnan konsolosluğunda çalışan bir kişi aracılığıyla ticaret yapan İbrahim H. ile tanıştı. Dargham, İbrahim H.'ye yatırım planından söz etti. Bu kişi Dargham'a, Tarsus Egemen Köyü'nde Milli Emlak'a ait denize kıyısı olan 27 bin dönümlük arazi üzerinde yatırımın yapılabileceğinden söz etti.

İbrahim H., Dargham'ı danışmanlık firması bulunan Ayhan K. ile tanıştırdı. Dargham ile Ayhan K. sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre K., tesisin avam projesi, Milli Emlak'a dosyanın sunulması ve arazinin tahsisi dahil tüm süreçleri takip edeceğini taahhüt etti. Taraflar, 600 bin TL'lik bir bedel üzerinden anlaştı. Sözleşmede, söz konusu paranın ne zaman kadarının ödeneceği dahi imza altına alındı.

BAŞVURU YAPILMAMIŞ

Evraklara göre Dargham, iki dilim halinde 360 bin liralık ödemeyi yaptı. Sözleşmeye göre, Milli Emlak'a ait arazinin 49 yıllığına kiralanması işleminin 6 ayda tamamlanması kararlaştırıldı. Ancak, iddiaya göre, aradan yıllar geçmesine karşın hiçbir gelişme yaşanmadı. Dargham'ın savcılık ifadesindeki iddiasına göre, H., kendisini arayarak "İşlemler Ankara'da bir memura takılmış. Bu memura verilmek üzere 50 bin lira ödemen gerekir" dedi. Dargham, "Kimseye rüşvet vermem" diyerek talebi geri çevirdi. Süreç devam ederken kuşkuları artan Dargham, yaptığı araştırmalar sonrası arazinin tahsisi için herhangi bir başvurunun olmadığını, dahası sözü edilen yerin de belirtilen büyüklükte olmadığını öğrendi.

Dargham, konu ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suçlanan isimlerden Ayhan K., savcılık ifadesinde, Dargham'ın ödediğini söylediği paranın büyük bir bölümünü İbrahim H.'nin aldığını söyledi. Ayhan K. ifadesinde, arazi ile ilgili danışmanlık firması olarak bir dizi çalışma yapıp ilgili kurumlardan yazı aldıklarını kaydetti. Suçlamaları kabul etmediğini belirten Ayhan K. "Ben kendi adıma taahhüt ettiğim bütün işlemleri yaptım" şeklinde savunma yaptı.

AVUKATA 'DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASI

LÜBNANLI iş insanı Youssef Said Dargham'ın şikayeti üzerine yürütülen bir diğer soruşturma ise İstanbul'da. Savcılık başvurusuna göre Dargham, Türkiye'ye meyve suyu sıkma makinesi getirtmek istedi. Dargham, yatırım için avukat İ. K. ile tanıştı. Bu kişi Dargham'a yapılacak iş için ortak şirket kurulmasını teklif etti. Şirket kuruldu. İ. K. ile ortak olduğu şirkete Dargham 100 bin dolar gönderdi. Söz konusu para ile makinelerin yurtdışından alınması gerekiyordu. İddiaya göre uzun zaman geçmesine rağmen makineler getirilmedi. Makinelerin getirilmeyeceğini anlayan Dargham parasını istese de sonuç alamadı. Dargham geçen ay, aralarında İ. K.'nin de olduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.