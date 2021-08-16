https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,25 artışla 1.451,33 puandan başladı.
16 Ağustos 2021 10:09
+Aa- Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,69 puan ve yüzde 0,25 artarak 1.451,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta açıklanan pozitif sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini değiştirmemesinin ardından üst üste 3'üncü haftasını da yükselişle tamamladı. Haftalık bazda yüzde 0,9'luk artış kaydeden endeks, 1.447,64 puandan kapandı.

Analistler, Asya'da beklentilerden kötü gelen makroekonomik veriler, artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve Afganistan kaynaklı jeopolitik risklerin küresel pay piyasalarında satış baskısı yarattığını, TL varlıklarda ise pozitif görünümün korunduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, BIST 100 endeksi için 1.470 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarım ÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 1,34, yıllık bazda yüzde 22,8 arttı
16 Ağustos 2021 10:40		 Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı
16 Ağustos 2021 10:21
THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
16 Ağustos 2021 09:34		 Dolar güne düşüşle başladı
16 Ağustos 2021 09:33
Hibrit otoya ÖTV dopingi
16 Ağustos 2021 08:48		 Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı
15 Ağustos 2021 22:08
Germiyan'daki RES'le ilgili firmadan açıklama
15 Ağustos 2021 21:22		 Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'una ziyaret
15 Ağustos 2021 15:44
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
15 Ağustos 2021 15:43		 Zam isteyen piliç üreticileri resti çekti: Üretimi durduracağız!
15 Ağustos 2021 11:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:30 - Türkiye, Somali ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibe etti10:22 - Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ şüphelisi yakalandı10:22 - Cimilli İbo hayatını kaybetti10:21 - Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı10:18 - Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması10:17 - Akademisyenlerin kurum bütçesinden yabancı dil kursuna gönderilebilmesiyle ilgili yeni karar!
10:09 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:04 - Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi09:58 - Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi09:55 - '18 yaş altının BES'e ilgi arttı'09:53 - Arazi mafyası yatırımcıyı dolandırmış09:52 - Çamur'un imdadına profesör yetişti
09:50 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasında 17 şüpheliden 2'si tutuklandı09:35 - Türkçe, Somali'de 2. resmi dil olabilir09:34 - THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti09:33 - Dolar güne düşüşle başladı09:31 - Asansörde kızına attığı tokat aynayı çatlattı
09:28 - RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Afganistan'ın ismi değişiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Belediyenin yaptığı uyanıklıklar Sayıştay raporunda!
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya solaklar günü 1
bir dolaşıp gelmek 2
Mars Başak burcunda 2
hipermetrop 2
mola vermek 3
sallantıda kalmak 3
bipolar bozukluk 2
kar havası 1
ikinci el otomobil 1
bulaşık yıkama algoritması 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam