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Cimilli İbo hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo yaşamını yitirdi.
16 Ağustos 2021 10:22
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Cimilli İbo hayatını kaybetti

Karadenizin sevilen isimlerinden sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

49 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Rizeli sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan oyuncu Zafer Kalfa tarafından açıklandı.

12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Cimilli İbo, çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile dikkat çekmeyi başardı. Cimilli İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

ŞARKILARI

Sibelim

Cayır Cayır Yanayi

Kakara Kikiri

Şakacı

Oyna, Cimilli İbo

Fıkralar

Konser Coşkusu

Hasretim Hepinize

Benida

Esma Hala

Sevdalı

Cimil'linin Düzüne

Ağla Yüreğim Ağla

Kemençe

Yalan Dünya Boş

Sallama Çayı
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