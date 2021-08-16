https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarım ÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 22,8 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,34, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,8 artış gösterdi.
16 Ağustos 2021 10:40
+Aa- Yazdır
Tarım ÜFE temmuzda yıllık bazda yüzde 22,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,72 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,61, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,33, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,54 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,53, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,26 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 41,67 ile lifli bitkiler alt grubunda oldu. Yıllık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 35,04 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar, yüzde 34,27 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler şeklinde sıralandı.

Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 2,06 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 7,13 ile çeltik ve yüzde 11,51 ile yağlı meyveler olarak kaydedildi.

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 3,36 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda görüldü. Aylık en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 1,94 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler, yüzde 1,48 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar şeklinde sıralandı.

Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,31 ile çeltik ve yüzde 0,38 ile canlı sığırlar (manda dahil) ile bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu.

Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 1,4 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda görüldü.

Geçen ay, endekste kapsanan 87 maddeden 28'inin ortalama fiyatında azalış olurken 11'inin ortalama fiyatında değişim olmadı, 48'inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
16 Ağustos 2021 13:00		 Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor
16 Ağustos 2021 12:53
Gün ortasında dolar düşüşe geçti
16 Ağustos 2021 12:15		 Bankalar, sel nedeniyle müşterilerine kolaylık sağlayacak
16 Ağustos 2021 11:38
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
16 Ağustos 2021 11:06		 Ücretli çalışan sayısı haziranda yüzde 13,5 artarak 13,7 milyonu aştı
16 Ağustos 2021 10:21
Borsa haftaya yükselişle başladı
16 Ağustos 2021 10:09		 THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti
16 Ağustos 2021 09:34
Hibrit otoya ÖTV dopingi
16 Ağustos 2021 08:48		 Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı
15 Ağustos 2021 22:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - TSK-MİT'in operasyonuyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti12:53 - Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor12:53 - Bakan Muş: 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:51 - THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı12:49 - Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler12:45 - 'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'12:25 - Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı12:20 - Sağlıkta, 42. sendika kuruldu12:15 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti
12:13 - Kabil'de uçuş sırasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü12:13 - Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!12:02 - Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı12:02 - Sınavsız müdürlüğün yolu 'özel kalemden' geçti!12:00 - Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
11:50 - Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 2 asker yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil cibran 1
karakalem 1
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 4
ne kadar soğukkanlısınız 4
play kitaplar 1
can sıkıntısını yenme 2
bal böceği burcu 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
sakız hanım ve mahur bey 1
dünya solaklar günü 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam