Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını 3.257 liradan satılıyor
|16 Ağustos 2021 13:00
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.204,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,80
|486,00
|483,00
|483,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.202,00
|3.223,00
|3.183,00
|3.204,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|443,00
|447,00
|440,50
|444,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.129,00
|3.149,00
|3.110,00
|3.130,00
|Yarım Ziynet
|1.565,00
|1.575,00
|1.555,00
|1.565,00
|Çeyrek Ziynet
|783,00
|788,00
|778,00
|783,00
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