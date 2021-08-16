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Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 797 lira, Cumhuriyet altını 3.257 liradan satılıyor
16 Ağustos 2021 13:00
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.204,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMAPAZARTESİ
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 485,80486,00483,00483,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.202,003.223,003.183,003.204,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 443,00447,00440,50444,50
Lira(Tam) Ziynet 3.129,003.149,003.110,003.130,00
Yarım Ziynet 1.565,001.575,001.555,001.565,00
Çeyrek Ziynet 783,00788,00778,00783,00
Anadolu Ajansı
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