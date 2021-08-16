Sağlık Eski Bakanı Ahmet Demircan'dan 'aşı' çağırısı
AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
|16 Ağustos 2021 10:57
|+Aa- Yazdır
Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede insanlığın elindeki en etkili silahın aşı olduğuna işaret etti.
Aşı sırası gelenlerden aşılarını yaptırmalarını isteyen Demircan, "Aşı zamanı ve randevusu gelen her vatandaşımız mutlaka gidip aşısını yaptırmalı. Aşının ötesinde ancak elimizde maske, mesafe ve temizlik var. Ama aşılanması gereken sayı yerine tam olarak getirildiğinde pandeminin Türkiye üzerindeki baskısı tam kalkacak ve kontrol altına girecektir. Aşılanmayan vatandaşımızın hassasiyet göstereceğine inanıyorum." dedi.
Türkiye'nin aşı konusunda gereken her türlü çalışmayı yaptığını ifade eden Demircan, yerli aşıda da önemli mesafe kat edildiğini sözlerine ekledi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
16 Ağustos 2021 12:51
|'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'
16 Ağustos 2021 12:45
|Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!
16 Ağustos 2021 12:13
|Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Ağustos 2021 12:02
|Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 11:50
|Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı
16 Ağustos 2021 11:16
|Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
16 Ağustos 2021 10:43
|Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
16 Ağustos 2021 10:18
|Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi
16 Ağustos 2021 10:04
|Çamur'un imdadına profesör yetişti
16 Ağustos 2021 09:52