Sosyal medyadan bankacılık bilgilerini çalıp kredi çeken 15 şüpheli yakalandı
|16 Ağustos 2021 11:15
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, "Berat Arslan" sahte ismini kullanan bir kişinin, sosyal medya üzerinden paralı ilan vererek kredi çıkartma vaadiyle internet bankacılığı bilgilerini aldığı şahıslar adına, kredi başvurusu yaptığının tespit edildiği belirtildi.
Şüphelinin kredi çıkması halinde çekilen parayı farklı hesaplar üzerinden kendi hesabına aldığı, bu şekilde kişileri bankaya borçlandırarak mağdur ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların sonucunda şüphelilerin tespit edilen 8 dolandırıcılık eyleminde toplamda 90 bin 21 lira haksız kazanç elde ettikleri anlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 18 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Konya, Ankara, Adana, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu adreslerde yapılan aramada, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğu kaydedildi.
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