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Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 2 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda üç askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını duyurdu.
16 Ağustos 2021 11:26
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Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 2 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğu, yaralanan 2 askerin ise hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dün de Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temasta bir asker ağır yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.
Memurlar.Net
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