Binlerce sivilin akın ettiği Kabil Havalimanı'nda 5 kişi hayatını kaybetti
|16 Ağustos 2021 11:34
|+Aa- Yazdır
Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentte panik havası sürüyor.
Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Hayatını kaybedenlerin, ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu mu yoksa izdiham nedeniyle mi öldüğü henüz bilinmiyor.
- Halk akşamdan beri havaalanına akın ediyor
Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik yaşanıyor.
Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, dün akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etmişti.
Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havalimanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açmıştı.
- Taliban'dan uçuş yapılmayacak açıklaması
Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, herkesin evlerine dönmesini istemiş ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıklamıştı.
Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade edilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Afganistan'ın ismi değişiyor
16 Ağustos 2021 07:41
|Afganistan'da 20 yıllık dönem kapandı
16 Ağustos 2021 06:15
|Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı
15 Ağustos 2021 21:26
|Taliban başkent Kabil'e girdi: Afganistan'da yönetim değişiyor
15 Ağustos 2021 14:00
|En-Nuceba haddini aştı, Türkiye'yi tehdit etti
14 Ağustos 2021 06:57
|Bir ülkede kamu çalışanları için aşı zorunlu oldu
14 Ağustos 2021 00:05
|Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
13 Ağustos 2021 23:08
|ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için operasyon başlattı
13 Ağustos 2021 22:09
|Almanya, Türkiye'yi yeniden yüksek risk kategorisine alacak
13 Ağustos 2021 17:55
|Sudan'da 1 milyon dönüm tarım arazisi Türkiye tarafından işlenecek
13 Ağustos 2021 11:59