Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
|16 Ağustos 2021 11:50
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Kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nin hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışların azlığından dolayı debisinde düşüş yaşanıyor. Debinin azalmasıyla nehir yatağında kum adacıkları oluşurken yüzeyinin bir bölümü yosunlarla kaplandı.
Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağı üzerinde görünür hale gelen plastik ve cam atıklar tepkilere neden oldu. Nehre araba lastiği ve bebek arabası gibi eşyaların da atıldığı gözlendi.
Atılan çöpler nedeniyle Tunca Köprüsü civarında nehir yatağında kirli bir görüntü oluştu.
Kent sakinlerinden Burhan Barsan, AA muhabirine, vatandaşların nehre gelişigüzel attığı çöplerin kirliliğe neden olduğunu söyledi.
Çöplerin nehir suyunu ve çevreyi kirlettiğini vurgulayan Barsan, şöyle konuştu:
"Kesinlikle istenen bir durum değil, zaten görünüyor. İnsanlarımız maalesef bu duyarlılığı geliştiremedi. Mümkün olduğu kadar çevreme söylemeye çalışıyorum, çevrenin temiz tutulması için. Ama herhalde bu kolay kolay çözülebilecek bir şey değil. Bu konuda ısrarlı olmaya devam etmeliyiz, sularımızın kirlenmemesi gerekli. Doğa hem kendisi toprak ve mil dolduruyor bir de tabi insanların yaptığı bir kirlilik var."
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