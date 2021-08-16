THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
|16 Ağustos 2021 12:51
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Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.
Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.
Uçağın saat 17.00 civarında 324 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.
- "Uçağımız yolda"
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Afganistan'daki Türk vatandaşları için tahliye seferi düzenlediklerini belirtti.
Ekşi, "Seferimizin uçuş ekibine, görevlilerimize, Afganistan'daki büyükelçiliğimiz ile güvenlik kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Uçağımız yolda." ifadelerinin kullandı.
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