THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı

ÇİFT AŞI OLUP KORONA OLANLAR DİKKAT! Koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları dünyanın dört bir yanında son sürat sürerken İngiltere'den aşı olanlar için flaş bir uyarı geldi. Uzmanlar çift aşı olanları uyardı ve semptom listesini güncelledi. İşte aşı olanlarda en sık görülen belirtiler...