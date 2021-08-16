Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlar sonucu 14 köy yolu ulaşıma kapandı.
|16 Ağustos 2021 12:02
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İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte dün gece etkili olan şiddetli yağışa bağlı oluşan heyelan sebebiyle merkez ve Şavşat'ta 5'er, Yusufeli'nde 4 olmak üzere 14 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma yürütülüyor.
Öte yandan, yağışının bazı köylerdeki tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirtildi.
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