https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yüz yüze eğitimin zamanında başlayabilmesi ve sürdürülebilmesi için öğretmenler ile okul çalışanlarının mutlaka aşı olması gerektiğini belirtti.
16 Ağustos 2021 12:13
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!

Akın, "Gördüğümüz kadarıyla çocuklardaki enfeksiyonlar erişkinlerden bulaşıyor. O nedenle öğretmenlerin öğrencilerini hastalıktan korumaları için muhakkak korunmuş hale gelmeleri lazım. Aşıyla ilgili yapılan spekülasyonlara itibar etmesinler" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için öğretmenlere ve okul çalışanlarına aşı çağrısında bulundu. Okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için personelin tamamının çaba harcaması gerektiğini belirten Akın, "Okulda çalışanların muhakkak koruyucu önlemlere itibar etmesi, aşı olması gerekiyor. Zorunlu aşı olabilir mi? Bu çok bambaşka bir konu esasında. Bu konu çok tartışılıyor. Şu anda bazı ülkelerde sağlık personeline zorunlu aşı kavramı getirildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, İtalya'da, Kuzey ülkelerinde ve Uzak Doğu'nun bazı ülkelerinde buna ait uygulamalar var ama şu andaki hedefimiz toplumdaki herkesin isteyerek, bilerek kendi toplumlarına katkı sağlamak amacıyla aşı olmalarını sağlamak. Bunlara öğretmenler ve sağlık personeli de dahil. Öğretmenlerin aşı olmasının zorunlu hale getirilmesi şu anda belki gündemde değil ama gördüğümüz kadarıyla çocuklardaki enfeksiyonlar öğretmenlerinden çalışanlardan ya da toplumdan bulaşıyor. Öğretmenler pek çok konuda öğrencilerini koruyorlar; yangınlarda, depremlerde onların rehberliklerini yapıyorlar. Hastalıktan da korumak için öğretmenlerin muhakkak korunmuş hale gelmeleri lazım. Aşıyla ilgili yapılan spekülasyonlara itibar etmesinler. Şu anda bilimsel çalışan ve doğru düşünen tüm uzmanlık dernekleri, sivil toplum örgütleri ve Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'yla aynı şeyi söylüyor; 'Lütfen aşınızı olun" diye konuştu.

'AŞIYA TEŞVİK EDİCİ UYGULAMALARA İHTİYACIMIZ VAR'

Aşıyı zorunlu hale getirmek yerine aşının insanlara daha iyi tanıtılması ve uygulanması konusuna önem verilmesi gerektiğini dile getiren Akın, şunları söyledi:

"Aşının zorunlu hale gelmesi için bıçağın kemiğe dayanması lazım. Bıçak şu anda kemiğe dayandı mı; onu bilemiyorum ama hala aşılama oranlarının hızının fena gitmediğini ama bunun biraz daha hızlanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden toplumun gönüllü olarak aşı olmaya gitmesi lazım. Muhakkak aşılama hızımızı artırmamız lazım. Daha fazla kişiye aşı yapacak fırsatları vermemiz ve bu konuda teşvik edici uygulamalara ihtiyacımız var. Öncelikle insanların teşvik edilmesi lazım. Bu teşvikin sonuçlarını gördükten sonra belki zorunlu aşı uygulamaları ile ilgili tartışmalar olabilir ama şu anda teşvik politikaları ya da teşvik uygulamalarını görelim; aşının bu insanlar üzerindeki etkisini yayalım. Aşılama hızlarını görelim, ondan sonra tekrar tartışabiliriz. Zorunlu hale geldiği zaman daha fazla tereddüt yaşayanların bunun hakkında karar vermeleri zorlaşabilir. O yüzden biz doğru bilgileri doğru zamanda, doğru yerde insanlara aktaralım."

'50-60 BİNLERİ GÖRMEK SÜRPRİZ OLMAZ'

20-25 bin civarındaki vaka sayılarının hoş olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Akın, "Daha ağustos ayındayız. Eğer bu sayılar ağustos ayında böyle olursa kışın 50-60 bin gibi rakamları görmek hiç sürpriz olmaz. O yüzden aşılama programına uyulsun. Bakanlık bu konuda elinden geleni yapıyor. Çok yaygın aşı programlarını uygulamaya çalışıyor. Bilim Kurulu'nda bununla ilgili 'Ne yapalım, nasıl teşvik edebiliriz, nasıl yönlendirebiliriz' gibi öneriler oluyor. Ben şu aşamada bir miktar teşvikle önemli bir grubun kabul edeceğini düşünüyorum. Şu aşamada zorunlu hale getirmenin tartışılması toplumda hoş karşılanmayabilir ama eğer aşılanmayan kişiler toplumu tehdit ederse elbette ki bazı önlemler alma ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
16 Ağustos 2021 12:51		 'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'
16 Ağustos 2021 12:45
Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Ağustos 2021 12:02		 Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 11:50
Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı
16 Ağustos 2021 11:16		 Sağlık Eski Bakanı Ahmet Demircan'dan 'aşı' çağırısı
16 Ağustos 2021 10:57
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
16 Ağustos 2021 10:43		 Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
16 Ağustos 2021 10:18
Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi
16 Ağustos 2021 10:04		 Çamur'un imdadına profesör yetişti
16 Ağustos 2021 09:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:02 - Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke13:00 - Çeyrek altın ne kadar?13:00 - TSK-MİT'in operasyonuyla PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi12:55 - Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti12:53 - Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor12:53 - Bakan Muş: 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
12:51 - THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı12:49 - Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler12:45 - 'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'12:25 - Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı12:20 - Sağlıkta, 42. sendika kuruldu12:15 - Gün ortasında dolar düşüşe geçti
12:13 - Kabil'de uçuş sırasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü12:13 - Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!12:02 - Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı12:02 - Sınavsız müdürlüğün yolu 'özel kalemden' geçti!12:00 - Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
11:50 - Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kuzey Irak'ta 3 asker şehit, 2 asker yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sallantıda kalmak 3
kalbe söz geçirmek 2
ben şeker kullanmıyorum 2
canına kıymak 2
bipolar bozukluk 2
iyi bir adım 1
sakız hanım ve mahur bey 1
aşırı duygusallık hali 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
adana kebap 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam