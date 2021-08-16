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Ağrı'da akrabalar arasında silahlı kavga: 3 ölü, 8 yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
|16 Ağustos 2021 12:25
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Kılıçgediği köyünde Uzun aileleri arasında kız alıp verme meselesinden çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada Ferhat, Halit ve İkram Uzun olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi il merkezi ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, köyde ve ilçe hastanesi önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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