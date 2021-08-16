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Sağlıkta, 42. sendika kuruldu

Sağlık hizmet kolunda, Menderes Özer başkanlığında Sağlık Çalışanları Sendikası adında yeni bir sendika daha kuruldu
16 Ağustos 2021 12:20
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Sağlıkta, 42. sendika kuruldu

Sosyal medya üzerinde yeni adıyla Sağlık Çalışanları Odası eski adıyla Maaş ve Döner Sermaye Platformu olarak bilinen sosyal medya grubu sağlık iş kolunun 42. Olan Sağlık Çalışanları Sendikası, Menderes ÖZER başkanlığında kuruldu.

Menderes ÖZER yaptığı açıklamada, Türkiye' de memur sendikacılığının köklerinin 1961 Anayasasına dayandığını ancak şu anki memur sendikacılığının 25.06.2001 tarihinde çıkarılan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla başladığı ifade etti. 2001 yılından bu yana gelinen süreçte, maalesef memurların hemen hemen hiç zam almadığını belirterek bu gidişe dur demek için sendikal bir yapının temelini inşa etmeye karar verdiklerini ve nihayetinde 12 Temmuz 20201' de "Sağlık Çalışanları Sendikası" adıyla sendika kurduklarını beyan ettiler.

Tıbbi Sekreter Menderes ÖZER' in Yönetim Kurulunda Hemşire Behiye CİVELEK, Uzman Gani DURUR, Dr. Gökhan DOĞRAMACIOĞLU, Sağlık Memuru Hasan CAVLAK, Mutemet Selim CENGİZ ve Sağlık Memuru Yüksel KOCABAŞ görev aldı.

Memurlar.Net
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