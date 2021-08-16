'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'
|16 Ağustos 2021 12:45
|+Aa- Yazdır
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, özellikle Temmuz ayı içerisinde KKKA hastalığı vaka sayında artış yaşandığını belirterek KKKA hastalığından tedaviye rağmen ölümle sonuçlanan olguların olduğunu söyledi.
Kaya, "Vaka sayıları, dönem itibariyle beklendiği şekilde giderek artan hızla karşımıza çıkıyor. Her ne kadar yaz mevsimine giriş periyodunda bazı kısıtlamaların etkisiyle belki beklenen düzeyde görülmese bile şimdilerde giderek artan sıklıkta vakalar gördüğümüzü söyleyebilirim. Bunlar içinde tüm çabalarımıza rağmen istenmedik şekilde ölümle sonuçlanan vakaların da olduğunu söyleyebilirim. Bu dönemde ayrıca hem KKKA hem de Covid enfeksiyonunu birlikte geçiren vakalarımız da olmuştur. Dolayısıyla hastalık ilkbahar sonu, yaz başlangıcıyla beraber beklendik artış trendinde oldu" ifadelerini kullandı.
"KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu"
Bu yıl ölüm vakalarının da yaşandığına dikkat çeken Kaya, "KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu. Tedbirlere azami riayet edersek, dikkatli olursak bu hastalığın insanlarda görülme sıklığını azaltabiliriz. KKKA sebebiyle bu yıl da ne yazık ki ölüm vakaları oldu. Şu an itibariyle servisimizde tedavi altında olan 4 hastamız var. Ancak vaka yoğunluğu nedeniyle hızlı bir sirkülasyon yaşıyoruz; taburcu ettiğimiz hastanın yerini bir yenisi alıyor. Özellikle yaz aylarında açık alanlara çıkışlar arttı, küresel ısınma, sıcakların artışıyla beraber doğayla olan haşır neşirlik ister istemez biraz arttı. Piknik olaylarında artış oldu. Bunların hepsi kenelerle karşılaşma potansiyelinde artışa neden oldu" diye konuştu.
"KKKA da önlenebilir bir hastalıktır"
KKKA önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten Kaya, "Bununla birlikte çoğu enfeksiyon hastalığında olduğu gibi KKKA da önlenebilir bir hastalıktır. Enfeksiyon hastalıklarını önlemede tedbirler, 1 genel önlemler, 2 etkene veya hastalığa dönük önlemler olmak üzere iki başlık altında toparlanabilir. Vatandaş olarak genel kurallara her zaman riayet etmeliyiz. Bunlara riayet ettiğimiz zaman bir çok enfeksiyon hastalığını belki görmeyeceğiz bile. Örneğin her sene gribal enfeksiyonlarla sık karşılaşıyorduk, bu sene influenzayı gribi çok görmedik. Bunun en önemli sebeplerinden biri maske kullanımının yaygınlaşması, Covid sebebiyle oldu belki. Yine hijyen kurallarına çok daha dikkat edilmesini söyleyebiliriz. Bunun dışında tabi ki, KKKA keneler aracılığı ile bulaştığı için özellikle açık alanlarda bulunma, kenelerle temas ön planda risk oluşturuyor. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımızın bu açıdan dikkatli olması lazım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
16 Ağustos 2021 12:51
|Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!
16 Ağustos 2021 12:13
|Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Ağustos 2021 12:02
|Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 11:50
|Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı
16 Ağustos 2021 11:16
|Sağlık Eski Bakanı Ahmet Demircan'dan 'aşı' çağırısı
16 Ağustos 2021 10:57
|Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
16 Ağustos 2021 10:43
|Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
16 Ağustos 2021 10:18
|Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi
16 Ağustos 2021 10:04
|Çamur'un imdadına profesör yetişti
16 Ağustos 2021 09:52