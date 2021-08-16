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Bakan Muş: 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.
|16 Ağustos 2021 12:53
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Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."
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