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Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çift, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
|16 Ağustos 2021 12:55
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Uşak'tan İzmir istikametine giden V.Ç'nin (46) kullandığı hafif ticari araç, Derbent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nimet (57) ve eşi Mehmet Çakır'a (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Nimet Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Mehmet Çakır, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
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