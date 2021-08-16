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Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 700 milyon dozu geçti. Türkiye, yapılan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı
16 Ağustos 2021 13:02
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Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 850 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 543 milyon 850 bin ile Hindistan, 355 milyon 770 bin ile ABD, 163 milyon 450 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 97 milyon 260 bin ile Almanya, 87 milyon 630 bin ile İngiltere, 84 milyon 58 bin ile Türkiye, 81 milyon 410 bin ile Endonezya, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 76 milyon 590 bin ile Meksika, 73 milyon 720 bin ile İtalya, 72 milyon 900 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 400 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 700 milyon dozu aştı.

- Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 84 milyon 58 bin 751 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 44 milyon 188 bin 379 kişiye ilk doz, 33 milyon 141 bin 719 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 208 milyon 58 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 375 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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