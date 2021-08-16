Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e' tepki
|16 Ağustos 2021 13:08
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Türk Eczacıları Birliği atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında sorulan "Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla 'sabah-akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" sorusuna tepki gösterdi.
Doğru cevap şıkkı olarak 'Eczacı'nın gösterildiği soruyla ilgili, Türkiye Eczacılar Birliği'nin Twitter sayfasından şu paylaşım yapıldı:
"Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık" diyerek tepkisini şöyle sürdürdü: "Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."
Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu "dikkatsizlik"ten sıkıldık. Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak. @atvcomtr pic.twitter.com/K2z6t6YiZVTürk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) August 15, 2021
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