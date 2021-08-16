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Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e' tepki

Türkiye Eczacılar Birliği atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?'de eczacılarla ilgili sorulan bir soruya tepki gösterdi: 'Dilediğiniz özrü pandemide hayatını kaybeden eczacılar duymayacak.'
16 Ağustos 2021 13:08
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Türk Eczacıları Birliği atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında sorulan "Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla 'sabah-akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" sorusuna tepki gösterdi.

Doğru cevap şıkkı olarak 'Eczacı'nın gösterildiği soruyla ilgili, Türkiye Eczacılar Birliği'nin Twitter sayfasından şu paylaşım yapıldı:

"Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık" diyerek tepkisini şöyle sürdürdü: "Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."
Memurlar.Net
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