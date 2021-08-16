Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e' tepki

Türk Eczacıları Birliği atv'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında sorulan "Raftan aldığı kutuyu, üzerine okunaksız bir el yazısıyla 'sabah-akşam tok karnına' yazıp karşısındakine uzatan kişi muhtemelen kimdir?" sorusuna tepki gösterdi.

Doğru cevap şıkkı olarak 'Eczacı'nın gösterildiği soruyla ilgili, Türkiye Eczacılar Birliği'nin Twitter sayfasından şu paylaşım yapıldı:

"Kim milyoner olmak ister ya da kim milyoner olmak için soruları cevaplamak ister bunu bilmiyoruz ama biz bu 'dikkatsizlik'ten sıkıldık" diyerek tepkisini şöyle sürdürdü: "Özür dilemeye davet etmiyoruz, çünkü dilediğiniz özrü pandemide halk sağlığı adına çalışırken hayatını kaybeden eczacılar duyamayacak."