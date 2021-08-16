80 yaşındaki eski hemşire ile 40 yıllık Anadol'un serüveni
|16 Ağustos 2021 13:16
|+Aa- Yazdır
Eskişehir'de 40 yıl önce hemşirelik yapan 80 yaşındaki İsmail Yeşil, yanında çalıştığı doktor tarafından hediye edilen 1981 model Anadol A8 marka otomobiline yıllarca gözü gibi baktı. Aracın bütün parçalarının fabrika çıkışlı olduğunu ve orijinal şekilde saklamaya özen gösterdiğini belirten Yeşil, üretiminden 40 yıl geçmesine rağmen sadece 43 bin kilometre yol yaptığını vurguladı.
Otomobilin sınırlı sayıda üretildiğini ve günümüzde nadir bulunan bir model olduğunu söyleyen Yeşil, çalıştıkları dönemde sadece hastalara gitmek için kullanılmasından dolayı halk arasında ilk yardım arabası olarak bilindiğini belirtti. Yaşı ilerledikten sonra çocuklarının trafiğe çıkmasını istememesi üzerine aracını satmaya karar verdiğini söyleyen İsmail Yeşil, otomobilin hayatının bir parçası olduğunu belirterek anılarını hatırlamak için zaman zaman ziyaret ettiğini dile getirdi.
"Bu araba benim hayatım"
Otomobilin fabrikadan ilk çıkışıyla aynı parça ve boyaya sahip olduğunun altını çizen Yeşil, "Ben 1967 yılında doktorun yanında çalışmaya başladım. Doktor, Anadol marka otomobilini 'sana vermek istiyorum' dedi. Otomobil ile Alanya kadar bütün koyları gezdim bu arabayla. 1981 yılında aldık biz bu arabayı. Sadece hastalara gitmek için kullanıyorduk. Sağlık teşkilatında ne varsa bu arabanın içerisindeydi. Bu ilk yardım arabasıydı. Bu araba fabrikadan nasıl alınmışsa, şu anda da öyledir. 19 sene ben kullandım ve yaşım ilerledikten sonra çocuklarım trafiğe çıkmamı istemedi. Bu araba benim hayatım" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THY'nin tahliye uçağı Kabil'den İstanbul'a gelmek üzere havalandı
16 Ağustos 2021 12:51
|'Kene vakaları artan hızla karşımıza çıkıyor'
16 Ağustos 2021 12:45
|Prof. Dr. Akın: Yüz yüze eğitim için aşı gerekli!
16 Ağustos 2021 12:13
|Artvin'de heyelanlar nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı
16 Ağustos 2021 12:02
|Debisi düşen Tunca Nehri'nde atılan çöpler ortaya çıktı
16 Ağustos 2021 11:50
|Aşı karşıtları yerine kararsızlar ikna edilmeye çalışılmalı
16 Ağustos 2021 11:16
|Sağlık Eski Bakanı Ahmet Demircan'dan 'aşı' çağırısı
16 Ağustos 2021 10:57
|Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
16 Ağustos 2021 10:43
|Asker arkadaşlarının 30 yıl sonra duygulandıran buluşması
16 Ağustos 2021 10:18
|Başörtülü olduğu için işe giremedi, evden kaçmayı denedi
16 Ağustos 2021 10:04