Ders saati ücretli öğretim görevlileri ALES muafiyetinden yararlanabilir mi?

Soru: Sayın yetkili eşim daha önce bir meslek yüksek okulunda açıktan görevlendirme ile ders saati ücretlendirmesi şeklinde öğretim görevlisi olarak bir dönem çalışmıştır. Eşimin ALES muafiyetinden yararlanma durumu hakkında bilgi talep ediyorum.

Cevap: Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartlar, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi KADROLARINA yapılacak atamaları kapsar.

Anılan yönetmeliğin "Muafiyet" başlıklı "Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesine göre "Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler . Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç olmak üzere öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir." düzenlemesi yer almıştır.

2547 sayılı Kanun ve ona dayanılarak çıkartılan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te kadrolu olarak istihdam edilen öğretim görevlilerinin atanma usulleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda, ders saati ücretli istihdamı ile ilgili mevzuatta bir seçim usulü belirlenmediğinden mezkur Yönetmeliğe göre atanmaya hak kazanan kadrolu öğretim görevlileri ancak ALES muafiyetinden yararlanabilmektedir.

Sonuç olarak, üniversitelerde ders saati ücretli olarak çalışan öğretim görevlilerinin ALES muafiyetinden yararlanmalarına imkan bulunmamaktadır.