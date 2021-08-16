Öğretmen, köpekleri ayırmak isterken yüksekten düşerek can verdi
|16 Ağustos 2021 13:22
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Olay, Aksu ilçesi Macun Mahallesi'nde bulunan öğretmen lojmanlarının yanından meydan geldi. Edinilen bilgiye göre lojmanda oturan Aksu Fen Lisesi Edebiyat Öğretmeni Songül Payas, geçen hafta sabah saatlerinde kendisine ait köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bir süre köpeği ile gezen öğretmen kadının köpeğine ormanlık alan içerisinde bulunan sahipsiz köpekler saldırdı. Bunun üzerine saldıran köpekleri köpeğinden ayırmak isteyen kadın öğretmen, dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Payas'ı yere hareketsiz gören diğer mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen, hastaneye kaldırıldı. 1 haftadır hastanede tedavi altında bulunan öğretmen doktorların tüm müdahalesine rağmen dün hayatını kaybetti. Payas'ın ölümü mesai arkadaşlarını hüzne boğdu.
Yakınları tarafından adli tıp morgundan alınan cenaze toprağa verilmek üzere Kıbrıs'a gönderildi.
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