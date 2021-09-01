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Bölge İdare Mahkemesinin temyize kapalı kararlarının erişime açılmasına öncelik verilmeli!

Bölge idare mahkemesi kararlarının temyize kapalı kararlarının kamuoyunun erişimine açılmasına öncelik verilmeli!
01 Eylül 2021 10:02
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Bölge İdare Mahkemesinin temyize kapalı kararlarının erişime açılmasına öncelik verilmeli!

"Bölge İdare Mahkemelerinin Temyize Kapalı Kararlarının Kamuoyuyla Paylaşılmalı" başlıklı 10 Haziran 2020 tarihli yazımızda özetle; istinaf mahkemesi sıfatıyla görev yapan bölge idare mahkemelerinin kesinlik kazanmış temyize kapalı kararlarını kamu idarelerinin işlemlerine fikir vermesi amacıyla emsal karar havuzu üzerinden kamu idareleri ve vatandaşlarla paylaşılmasının faydalı olacağını gündeme taşımıştık.

Aradan geçen bir yılı yakın süre sonrası 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023) yayımlanmış ve yargı kararlarının kamuoyunun erişimine açılması noktasında genel bir hedef belirlenmiştir. Uygulama takvimine göre iki yıllık süre içinde tüm yargı kararları kişisel veriler korunmak suretiyle erişime açılacak, kararı veren hakim veya mahkeme heyetinin isimleri de yayımlanacaktır.

Adli süreçlerde gerek vatandaş gerekse kamu idareleri açısından hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflığın güçlendirilmesi açısından oldukça önemli bir adımın uygulama takviminde yer alması sevindirici bir adımdır. Zira, yargı kararlarının şeffaf bir şekilde yayımlanması benzer konular arasındaki farklı içtihatlarında önünü kesecektir.

Diğer taraftan, yüksek yargı organları olarak Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay uzun bir süredir kararlarının büyük bir çoğunluğunu web sayfaları üzerinden kamuoyunun erişimine açmıştır. Ancak, burada esas ihtiyaç duyulan konulardan en önemlisi temyize kapalı olarak karar verilen işlemlerde içtihat oluşturan Bölge İdare Mahkemesi kararlarıdır.

Özellikle kamu personel işlemleri açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46 ncı maddesinin aşağıdaki fıkralarında yer alan hükümlerine göre;

"c) Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları,
e) Müşterek kararnameyle yapılan atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri ile daire başkanı ve daha üst düzey kamu görevlilerinin atama, naklen atama ve görevden alma işlemleri hakkında açılan iptal davaları,"

Hakkında bölge idare mahkemelerince verilen kararlar dışında kalan konularda verilen kararlar Bölge İdare Mahkemelerinde kesinlik kazanmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde fiili durumda dokuz adet bulunan Bölge İdare Mahkemelerince verilen kararların kritik önemi giderek artmaktadır.

Sonuç olarak, idare ve vatandaşların hukuki süreçlerde faydalanacağı kuşkusuz olan Bölge İdare Mahkeme kararlarının kişisel verilere olan hassasiyet gözetilmek suretiyle ilgili mahkemelere ait web sayfalarında yayımlanmasına öncelikli olarak başlanması oldukça faydalı olacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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