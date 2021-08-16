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Ankara ve Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'ta icra edilen Pence-Şimşek Harekatı'nda şehit düşen iki askerin Ankara ve Kayseri'deki baba ocaklarına ateş düştü.
16 Ağustos 2021 13:52
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Ankara ve Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Ankara'nın Elmadağ ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit düştü. Yıldırım ve Güldeste Kaplan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in şehadet haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı.

Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.

Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.

Şehit Tuncer, yarın öğle namazını müteakip Kalemkırdı Camii'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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