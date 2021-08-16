Sayıştay uyardı! Sözleşmeli personelden müdür yapılamaz
|16 Ağustos 2021 13:36
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Beylikdüzü Belediyesine ait Sayıştay raporunun "Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Vekaleten Müdür Olarak Görevlendirilmesi" başlıklı 22 nci bulgusunda Belediyenin müdür kadrolarının sözleşmeli personelce nasıl yürütüldüğünü görüyoruz. Bunda ne var diyecek okuyucularımız olabilir. Ancak, olayın özünde sözleşmeli personelin iş güvencesi olmadığı için müdür kadrolarında itiraz etmeden verilen emirleri harfiyen yerine getirmesi yatmaktadır.
Zira belediyelerde yeterince müdür olabilecek personel olmasına rağmen sözleşmeli
personel tercihi tesadüfi değildir. Bir de sözleşmeli personelin müdür olarak
görevlendirilemeyeceğinin belediye tarafından bilinmediği düşünülmesin.
Sayıştay bulgusunda şu ifadelere yer verilmiştir; İdare tarafından 5393 sayılı
Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen
bazı personel vekaleten müdür olarak görevlendirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın kamu hizmetinin yürütülmesine ilişkin genel
ilkeleri açıklayan 128'inci maddesinin ilk fıkrasında; "Devletin, kamu iktisadi
teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle
yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler,
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür." denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Harcama yetkisi ve yetkilisi"
başlıklı 31'inci maddesinde; "Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama
biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir."
"Harcama talimatı ve sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinde; " Harcama yetkilileri,
harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun
olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun
çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur." hükümleri yer
almaktadır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4'üncü
maddesinde; "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel
ve işçiler eliyle gördürülür.
A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel
kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini
ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki
tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama,
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur
sayılır.
B) Sözleşmeli personel:(1) Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında
yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve
işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel
bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç
gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. ..." hükümleri yer almaktadır.
99 seri no.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nde; asilde aranan şartlara
sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi
bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle
varsa yardımcılarına yoksa asilde aranan şartlara en yakın personele tedviren
gördürüleceği belirtilmiştir.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 6'ıncı maddesinde ise;
"İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz."
denilmektedir.
Diğer yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında
ise kimlerin hangi unvanlar ile sözleşmeli olarak çalışabileceği belirlenmiş
olup, bu unvanlar arasında müdür kadroları yer almamaktadır.
Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesiyle görevli birim yetkililerinin 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru
olmaları gerektiği açıktır. Söz konusu istihdam ihtiyacı ya 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'na göre
istihdam edilen devlet memurları arasından ya da 5393 sayılı Kanunun 49'uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar arasından karşılanmalıdır.
657 sayılı Kanuna göre memur ve amir arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Dolayısıyla,
sözleşmeli personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması
veya bir memurun amiri olması mevzuat hükümlerine aykırıdır. 657 sayılı Kanun
ve ilgili
yönetmeliklere göre bir memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekaleten de olsa sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle yürütülemez.
İdarenin yönetici kadrolarına yaptığı atamalar incelendiğinde; bazı sözleşmeli
personelin müdür olarak görevlendirildiği görülmüştür. Bu şekilde bir uygulamanın,
yukarıda belirtilen mevzuata aykırı olduğu açıktır.
Tablo 7:Sözleşmeli Olarak İstihdam Edildiği Halde Müdürlük Görevi Yapanlar
|Sıra No
|Görev Ünvanı
|Kadro Ünvanı
|Asıl/Vekil
|1
|Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü
|Sözleşmeli Personel
|Vekil
|2
|İmar ve Şehircilik Müdürü
|Sözleşmeli Personel
|Vekil
|3
|Park ve Bahçeler Müdürü
|Sözleşmeli Personel
|Vekil
|4
|Yapı Kontrol Müdürü
|Sözleşmeli Personel
|Vekil
Müdürlük görevi, genel esaslara göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir görevdir.
Kendisine bütçeyle ödenek tahsis edilen, harcama biriminin en üst yöneticisi
olan ve ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında birinci derece
sorumluluk atfedilen müdürlük görevinin süreli sözleşmeler ile istihdam edilen
sözleşmeli personel eliyle
gördürülmesi mümkün değildir.
Söz konusu denetim tespiti sonrasında, İdare tarafından; bulgudaki hususların
değerlendirileceği ifade edilmiştir.
Netice olarak; sözleşmeli personelin müdürlük kadrosunda istihdam edilmemesi ve müdürlüklere yapılan görevlendirmelerin yürürlükte bulunan yasal mevzuatın izin verdiği şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Sözleşmeli personelin müdürlüklere vekaletinin altında yatan asıl neden
Görüleceği üzere Belediyedeki dört müdürlük sözleşmeli personelce vekaleten yürütülmektedir. Belediye, Sayıştay bulgusuna itiraz etmemiş ve müdürlük yaptıracak nitelikli eleman olmadığı gibi bir beyanda bulunmamıştır. Belediye, iş güvencesi olmayan sözleşmeli personele istediği talimatı rahatça uygulatabilmek için müdürlükleri sözleşmeli personellerce yürütme yolunu tercih etmiştir. Belediyeler, bu tür uygulamaları sıklıkla yapmakta, hatta müdürlüklere işçilere dahi görevlendirmektedir.
Bazen de talimatlara itiraz eden asil müdürleri kenara çekerek yani onları görevden almadan ve özlük haklarına dokunmadan yerlerine tedvir adı altında görevlendirme yaparak işleri yürüttüğü de sıklıkla görülmektedir. Kafalar maalesef aynı şekilde çalışmaktadır. İtiraz edenler ve yanlışa yanlış diyerek yapmayanlar bir şekilde kenara çekilmeye zorlanmaktadır. Önemli olan, işlerin iyi yürütülmesinden ziyade doğru veya yanlış ayrımı yapılmaksızın verilen talimatlara uygun olarak yürütülmesidir.
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