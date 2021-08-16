https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor

Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, "Piyade tüfekleri, makineli tüfek, tabanca çeşitleriyle SAR-9 modelimize sürekli yeni silahlar katıyoruz. Silahlarımızın hepsini fuarda görme şansı yakalayacağız, bu nedenle heyecanlıyız" dedi.
16 Ağustos 2021 13:41
+Aa- Yazdır
Yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah IDEF'te vitrine çıkıyor

Düzce'de yerli ve milli imkanlarla üretilen 6 yeni silah, ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.

Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Nuri Kızıltan, AA muhabirine, Türkiye'deki en büyük savunma sanayi fuarı olan IDEF'te bu yıl 6 yeni ürünün lansmanını yapacaklarını söyledi.

Kızıltan, "Yeni sunacağımız ürünler arasında SAR-9 modelimizin 3 yeni ürünü var. Sarsılmaz ailesinin en küçük silahı SAR-9 SC (sub-kompakt), SAR-9 SP (bastırıcılı) ve SAR-9 Gen 2 modelimiz... Silahlarımızı sektöre başta tetikler olmak üzere yeni değişikliklerle sunuyoruz. Yine SAR 127 MT (uçaksavar) ve SAR 56 (piyade tüfeği) silahlarımız da fuarda yerini alacak." dedi.

- "Yeni teslimatını yaptığımız SAR-762 MT'yi fuarda ilk kez sergileyeceğiz"

Kızıltan, en çok övündükleri modellerin makineli tüfek olduğunu belirterek, "Yeni teslimatını yaptığımız SAR-762 MT'yi fuarda ilk kez sergileyeceğiz. Ziyaretçiler, tüfeklerimizin ve uçaksavarlarımızın da örneklerini fuarda görme şansı yakalayacaklar. Dolayısıyla çok heyecanlıyız. Yeni ürünlerimizin ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Geniş silah yelpazesine sahip olduklarını vurgulayan Mahmut Nuri Kızıltan, şöyle devam etti:

"Umutluyuz, sektörümüzün dünyada en geniş yelpazeye sahip olan silahlarıyla özellikle 12,7 milimetre makineli tarzı tüfeklerimizle, 20 milimetre atak helikopteri burun topu ve 25 milimetre kara topu ile son derece yaygın ürün ağına sahibiz. Piyade tüfekleri, makineli tüfek, tabanca çeşitleriyle SAR-9 modelimize sürekli yeni silahlar katıyoruz. Silahlarımızın hepsini fuarda görme şansı yakalayacağız, bu nedenle heyecanlıyız."

- "Endüstri 4.0'a geçişi de başlattık"

Kızıltan, Sarsılmaz'ın 81 ülkeye ihracat yaptığını dile getirerek, ürünlerinin birçok ülkede siviller, emniyet teşkilatı ve ordu tarafından kullanıldığını, savunma sektöründe etkin konumda olduklarını söyledi.

Pakistan gibi ülkelere teknoloji transferi yaptıklarına işaret eden Kızıltan, savunmanın çok çabuk gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu kaydetti.

Kızıltan, "Bununla beraber, tezgah yatırım çalışmalarımızda da önemli aşamalar kaydettik ve bir süre önce Endüstri 4.0'a geçişi başlattık. Silah teknolojileri konusunda zaten Türkiye'de bir otorite konumundayız. Bununla birlikte imalat teknolojileri anlamında da dünyadaki en son çalışmaları sıkı şekilde takip ediyor ve kendi sistemimize adaptasyonunu sağlıyoruz." dedi.

Kızıltan, şunları ifade etti:

"Özellikle teknoloji transferi konusunda önemli ülkelerle çalışmaya başladık. Pakistan ile teknoloji transferine başlamıştık, yeni ülkelerle de başladık. Bu da bize umut veriyor. Ülkemizin sektörde ne kadar çok ivme yakaladığını görebiliyoruz. Bu fuara 1 ürünle değil, 6 ayrı ürünle çıkıyoruz ve yine zirvedeki yerimizi koruyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yapay zekanın yok edemeyeceği meslekler
16 Ağustos 2021 12:49		 Yeni otoyollarda kullanılan son teknolojiler güvenliği artırıyor
15 Ağustos 2021 15:27
Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
15 Ağustos 2021 14:57		 'Geleceğin askeri' göreve hazır
15 Ağustos 2021 10:18
Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır
14 Ağustos 2021 20:41		 İnsansız araçlardan oluşan Türkiye'nin 'dijital birliği' vitrine çıkıyor
14 Ağustos 2021 10:05
Dünya bu ana kilitlenmişti: İptal edildi
14 Ağustos 2021 00:17		 Facebook, aşı karşıtı kampanya yapan hesapları kapattı
11 Ağustos 2021 11:08
vivo, Türkiye'deki ilk yerli akıllı telefonlarını üretti
10 Ağustos 2021 19:08		 Türkiye, yapay zeka ile ilgili bilimsel yayınlarda 17. sırada yer alıyor
10 Ağustos 2021 14:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı15:12 - Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü15:02 - Erdoğan: İkinci çeyreği ciddi bir büyüme ile kapatacağız14:55 - Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü14:49 - Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi14:38 - Orman mühendisi iki kardeşin 'modern çiftlik' hayali gerçeğe dönüştü
14:32 - Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi14:30 - Sel bir gün sonra olsa felaketin boyutu kat kat artacaktı14:25 - Ordu'da bir haftada 671 noktada heyelan meydana geldi14:20 - Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak14:20 - Çalışanı koronavirüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı14:11 - İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
14:06 - Sağlık ekipleri, düğüne gelen davetlilere aşı yaptı14:03 - Memur tayinlerinde 'engelli kardeş' ayrıntısı!13:58 - Asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı13:52 - Ankara ve Kayseri'ye şehit ateşi düştü13:48 - Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
13:45 - HDP kapatma davasında ek süre istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil cibran 1
bir dolaşıp gelmek 2
sakız hanım ve mahur bey 1
kar havası 1
tahta kaşık 2
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 3
parçaları birleştirmek 1
bulaşık yıkama algoritması 2
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
memurlar.net sözlük 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam