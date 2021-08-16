HDP kapatma davasında ek süre istedi
Kapatma davasında savunma süreci resmen başlayan HDP, savunma için Anayasa Mahkemesi'ne ek süre başvurusu yaptı. Talebin olumlu karşılanması halinde savunma süresi 60 günden 90 güne çıkacak.
|16 Ağustos 2021 13:45
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