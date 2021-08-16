İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı

SAĞLIK PERSONELİ NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIYOR? İŞTE GÜNCEL TAM LİSTE.... Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda ne kadar emekli maaşı alınıyor... İşte güncel tam liste....