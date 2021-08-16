Çalışanı koronavirüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı
Bilecik'te bir çalışanında korona virüs (Covid-19) görülen özel banka şubesi, 1 hafta süreyle kapatıldı.
|16 Ağustos 2021 14:20
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Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde hizmet veren özel bankanın bir çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine tüm şube personeli karantina altına alındı. Şube 1 hafta süreyle kapatılırken, bankaya gelen müşteriler kapanın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramadı.
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