Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü
|16 Ağustos 2021 14:55
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.'yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polisin aksiyon filmlerini aratmayan görüntüleri arasında gözaltına alınan zanlı Hakan Y. ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen zanlının, apartmanda bulunan bir çok kişiye sürekli sıkıntı çıkardığı öğrenildi. Sık sık apartmanda yaşayan kişilerle tartışan zanlının, öldürdüğü baba ve kızı ile de davalık olduğu belirtildi. Öte yandan baba ve kızının yan yana çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.
Zanlı adliyeye sevk edilirken, baba ve kızı için Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camiinde cenaze namazı kılındı.
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