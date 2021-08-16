https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde davalık olduğu aile ile sokak ortasında karşılaşan ve baba ile kızını bıçaklayarak öldüren zanlının, apartmanda herkese sürekli sıkıntı çıkardığı öğrenildi.
16 Ağustos 2021 14:55
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Gebze Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 644. Sokak üzerinde daha önceden aralarında yaşanan husumet neticesinde davalık olan iki aile karşı karşıya geldi. Tülay Y. ve oğlu Hakan Y., husumetli oldukları Mustafa A., eşi Fatma A., çocukları Ebru ve Ahmet A.'yı sokakta görünce iki aile arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Tülay Y. ve Hakan Y., ellerindeki bıçaklarla Mustafa A. ve ailesine saldırdı. Kavgada baba Mustafa A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin dakikalarca kalp masajı yapmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ebru A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin aksiyon filmlerini aratmayan görüntüleri arasında gözaltına alınan zanlı Hakan Y. ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Psikolojik sıkıntıları olduğu öğrenilen zanlının, apartmanda bulunan bir çok kişiye sürekli sıkıntı çıkardığı öğrenildi. Sık sık apartmanda yaşayan kişilerle tartışan zanlının, öldürdüğü baba ve kızı ile de davalık olduğu belirtildi. Öte yandan baba ve kızının yan yana çekilmiş fotoğrafı da ortaya çıktı.

Zanlı adliyeye sevk edilirken, baba ve kızı için Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Camiinde cenaze namazı kılındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü
16 Ağustos 2021 15:12		 Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi
16 Ağustos 2021 14:49
İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
16 Ağustos 2021 14:11		 Asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı
16 Ağustos 2021 13:58
Alanya'da tur teknelerinde çıkan yangın söndürüldü
16 Ağustos 2021 13:35		 İstanbul Havalimanı'nda başlayan uyuşturucu operasyonu Hollanda'da bitti
16 Ağustos 2021 13:27
Öğretmen, köpekleri ayırmak isterken yüksekten düşerek can verdi
16 Ağustos 2021 13:22		 Manisa'da hafif ticari aracın çarptığı çift hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 12:55
Ağrı'da kız alıp verme kavgasında kan döküldü: 3 ölü, 8 yaralı
16 Ağustos 2021 12:25		 Kabil'de uçuş sırasında üç kişi, tutundukları uçaktan düştü
16 Ağustos 2021 12:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:15 - UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı15:12 - Çocuk gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü: 1 ölü15:02 - Erdoğan: İkinci çeyreği ciddi bir büyüme ile kapatacağız14:55 - Tüm apartman şikayetçiydi, baba ve kızını yan yana öldürdü14:49 - Kahramanmaraş'ta düşen uçağın kuş sürüsüne çarptığı iddia edildi14:38 - Orman mühendisi iki kardeşin 'modern çiftlik' hayali gerçeğe dönüştü
14:32 - Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi14:30 - Sel bir gün sonra olsa felaketin boyutu kat kat artacaktı14:25 - Ordu'da bir haftada 671 noktada heyelan meydana geldi14:20 - Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak14:20 - Çalışanı koronavirüse yakalanan banka 1 hafta süreyle kapatıldı14:11 - İYİ Parti Yalova İl Başkanı tutuklandı
14:06 - Sağlık ekipleri, düğüne gelen davetlilere aşı yaptı14:03 - Memur tayinlerinde 'engelli kardeş' ayrıntısı!13:58 - Asansörde kızına tokat atan kişi gözaltına alındı13:52 - Ankara ve Kayseri'ye şehit ateşi düştü13:48 - Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
13:45 - HDP kapatma davasında ek süre istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Afganistan'ın ismi değişiyor
Zam pazarlığında memurların verdiği süre bugün bitiyor
Kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 1350 personel alacak
12 yaş üstü kronik hastalara ve 15 yaş üstü herkese aşı kararı
Rektör, bir ziyaret için makam aracı istemiş!
ASELSAN Konya, 800 mühendis istihdam edecek
Cimilli İbo hayatını kaybetti
Sağlık personeli ne kadar emekli maaşı alıyor? İşte güncel tam liste....
Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Ceyhan'a: Artık yeter
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halil cibran 1
bir dolaşıp gelmek 2
sakız hanım ve mahur bey 1
kar havası 1
tahta kaşık 2
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 3
parçaları birleştirmek 1
bulaşık yıkama algoritması 2
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
memurlar.net sözlük 1
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 sözleşmeli antrenör alacak
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım İlanı
Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam