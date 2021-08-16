UBS'den 'altın pozisyonlarınızı kapatın' uyarısı
|16 Ağustos 2021 15:15
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Altın fiyatları, UBS'in yatırımcıları küresel toparlanma ve doların kuvvetlenmesi riskine karşı altın pozisyonlarıyla ilgili uyarmasından sonra haftaya düşüşle başladı.
Bloomberght'de yer alan habere göre; UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider, müşterileriyle paylaştığı bir notta "Eğer taktiksel bir pozisyonunuz varsa kapatın, stratejik bir pozisyonunuz varsa hedgeleyin. İyileşen küresel ekonomik görünüm piyasaların daha düşük bir seviyede dengeye geleceğine işaret ediyor. Böyle bir durumda neden çok fazla güvenli varlık tutasınız ki" dedi.
Altın yatırımcıları bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasını ve varlık alımı azaltımı takvimiyle ilgili daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak Fed tutanaklarını yakından takip edecek.
Ons altın fiyatı
Beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verisiyle gerileyen ons altının 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük ortalamasını aşağı yönlü kestikten sonra 100 günlük hareketli ortalamasını da aşağı yönlü kırdı. Bu da altın fiyatlarının düşüş eğilimine girdiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Nisan ayından itibaren artan enflasyon ve Fed'in para politikasında hala güvercin mesajlar vermesiyle yükselişe geçen ons altın, Haziran başında 1.900 doları geçerek Ocak ayından beri en yüksek seviyeyi görmüştü. Ons altın, yeni haftaya 1.776 dolar civarında başladı.
Gram altın fiyatı
Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişle tarım dışı istihdam verisi sonrasında kayıplarını sınırlandırabilmişti. Fakat Dolar/TL 'nin de düşüşe geçmesi ve küresel altın fiyatlarında yaşanan son kayıplarla beraber gram altın 5 Mayıs'tan bu yana ilk defa 480 TL'nin altını görmüştü. Gram altın, pazartesi günü 483 TL civarında bulunuyor.
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