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Şehit annesi, oğlunu böyle uğurladı: Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git

Kuzey Irak'ta şehit olan Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın annesi Güldeste Kaplan oğlunu gözyaşları içinde uğurladı. Anne Kaplan, şehit oğluna seslenerek, "Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git" dedi.
16 Ağustos 2021 15:33
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Şehit annesi, oğlunu böyle uğurladı: Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git

Ankara'nın Elmadağ ilçe nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit düştü. Şehidin cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı.

"Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git"

Ailesinin kız isteme hazırlığında olduğu öğrenilen şehit Kaplan'ın annesi Güldeste Kaplan, "Gelinsiz damat gidiyorsun bugün, güle güle git" dedi. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Kuvvet Komutanları katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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